Будущий российский родстер от Bureau Seven показали на рендерах

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась патентная заявка на дизайн нового российского спорткара. Судя по эскизам, это проект CN3500, разработанный подмосковным «Конструкторским бюро 7» (Bureau Seven)

На опубликованных изображениях можно заметить, что родстер получит клиновидный профиль, обтекаемый кузов, массивный спортивный обвес и широкий воздухозаборник на переднем бампере. К тому же, опционально будет доступно антикрыло, но как оно выглядит пока не показали. Оптика выполнена в виде раздвоенных треугольников со сглаженными углами. Изображений салона тоже нет, рендеры демонстрируют только общие черты внешнего дизайна.

На данный момент не известно, как будет называться модель, но производитель раскрыл стартовую стоимость - 7 000 000 рублей. Предзаказы уже начались. Всего планируется собрать в этом году 12 экземпляров. Родстер должен получить атмосферный 3,5-литровый мотор Toyota 2GR мощностью 350 л.с. Этот агрегат будет работать с 5-ступенчатой cеквентальной коробкой передач от Gearset. Привод - задний. Позже появится полноприводная версия с гибридной силовой установкой на 527 л.с., за которую придётся доплатить 4 миллиона рублей.