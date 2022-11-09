BYD сообщил о запуске нового бренда

Компания BYD анонсировала запуск нового бренда электромобилей Yangwang, что в переводе на английский означает Look Up. Новая компания будет заниматься разработкой премиальных автомобилей.

Первая модель увидит свет уже в 2023 году. Более того – шпионы уже не раз снимали тестовые прототипы на дорогах Китая. Характеристики модели не раскрываются, но инсайдеры говорят, что машина получит 650-сильную электрическую силовую установку.

BYD является одной из самых крупных китайских компаний. Ранее бренд заявил, что его чистая прибыль в третьем квартале выросла на 350% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

