Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2021

Cadillac представил пассажирский дрон

Cadillac представил пассажирский дрон
Автор фото: фирма-производитель

На всемирной выставке электроники CES американский автомобильный гигант представил концепт летающего транспортного средства

Что же собой представляет новинка? По сути, это остекленная автономная капсула, приводимая в движение четырьмя электродвигателями, которые обеспечивают работу винтов. Скорость у аппарата невелика – всего лишь 90 километров в час. Пожалуй, больше ему и не требуется, так как марка позиционирует его исключительно как городской транспорт для коротких путей.

Никакой информацией относительно серийного воплощения проекта редакция Motorpage не располагает. Впрочем, что-то нам подсказывает, что этот шаттл – не более чем демонстрация возможностей компании. Тем более, что в презентации был сделан упор на технологии автопилота. К слову, совсем недавно Cadillac был отмечен изданием Consumer Reports в качестве самой технологичной компании в данной отрасли.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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