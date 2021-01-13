Cadillac представил пассажирский дрон

На всемирной выставке электроники CES американский автомобильный гигант представил концепт летающего транспортного средства

Что же собой представляет новинка? По сути, это остекленная автономная капсула, приводимая в движение четырьмя электродвигателями, которые обеспечивают работу винтов. Скорость у аппарата невелика – всего лишь 90 километров в час. Пожалуй, больше ему и не требуется, так как марка позиционирует его исключительно как городской транспорт для коротких путей.

Никакой информацией относительно серийного воплощения проекта редакция Motorpage не располагает. Впрочем, что-то нам подсказывает, что этот шаттл – не более чем демонстрация возможностей компании. Тем более, что в презентации был сделан упор на технологии автопилота. К слову, совсем недавно Cadillac был отмечен изданием Consumer Reports в качестве самой технологичной компании в данной отрасли.