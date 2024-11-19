CALT анонсировал батарею, способную работать при температуре -40°C

Китайская компания CALT анонсировала второе поколение своих натриево-ионных батарей. Ее главная отличительная черта - повышенная стойкость к минусовым температурам. Производство начнется в 2025 году, но на рынке такие аккумуляторы появятся не раньше 2027 года

Пока точная емкость новой батареи не сообщается, но известно, что плотность ее энергии составляет 200 Вт*ч/кг. Кроме того, производитель уверяет, что она способна стабильно работать при температуре в -40°C, не теряя активно заряд, как это часто происходит с современными аккумуляторами.

Натриево-ионные батареи также имеют лучшие характеристики с точки зрения безопасности. Но главный их минус заключается в меньшей плотности энергии, по сравнению с литий-ионными батареями. Это значит, что электромобили с такими батареями, хоть и лучше адаптированы под изменения погодных условий, все же будут иметь меньший запас хода.

Китайская компания BYD также анонсировала в этом году разработку новых натриево-ионных батарей. Однако плотность их энергии (130 Вт*ч/кг) значительно ниже той, которую сообщила CALT.

