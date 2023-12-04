CALT готова представить новую платформу для электромобилей с запасом хода в 1000 км

Компания CALT объявила о завершении испытаний новейшего шасси типа “скейтборд”, которое позволит обеспечить запаса хода у электромобилей в 1000 км. Автомобиль на такой “тележке” представят уже в следующем году.

Так называемый “Скейтборд” CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) - это платформа, которая объединяет электромоторы, аккумуляторы и другие электрические компоненты в одну систему. Она также позволяет значительно снизить массу автомобиля и максимально увеличить пространство внутри салона. Согласно заявлению главного инженера компании Ву Кай, данная платформа позволила преодолеть 1000 км на одном полном заряде с потреблением электроэнергии в 10,5 кВт на 100 км. Более того, 5-минутная зарядка аккумулятора обеспечила 300 км запаса хода.

На данный момент нет точной информации, какой электромобиль получит новую платформу. Однако согласно тому, что в январе этого года китайская компания Hozon Auto заключила с CALT партнерское соглашение по использованию их шасси, вероятно, первенцем станет электромобиль под брендом Neta.