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15 апр 2020

Цены на бензин снизились

Цены на бензин снизились

В России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, об этом сообщает Центральное диспетчерское управление ТЭК. Правда, падение оказалось символическим — в среднем на несколько копеек за литр

Как говорится в сообщении ЦДУ ТЭК, с 5 по 12 апреля цены на бензин упали во всех восьми федеральных округах. АИ-92 подешевел на 4 копейки — до 43,04 руб./л, а АИ-95 на 3 копейки — до 46,10 руб./л. Больше всего бензин подешевел в Сибири, в частности в Алтайском крае и Республике Алтай. Цена за литр АИ-92 упала здесь на 45 копеек — до 40,26 руб. и 40,45 руб. соответственно. В среднем по округу АИ-92 подешевел на 23 копейки — до 40,73 руб./л, средняя цена АИ-95 снизилась на 13 копеек — до 43,26 руб./л.

Любопытно, что дизельное топливо, наоборот, подорожало. Подорожание дизтоплива выглядит так: летнее — +59 копеек, до 46,96 руб./л, зимнее — +13 копеек, до 48,44 руб./л.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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