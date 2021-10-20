Цены на бензин в России снова выросли

Розничные цены на все виды топлива начали активно расти по всей России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК

Представленная статистка сообщает нам, что за прошедшую неделю стоимость литра бензина АИ-95 поднялась на 18 копеек. АИ 92 подорожал до 46,09 рубля — на 17 копеек, летнее дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек и теперь стоит 50,36 рубля за литр. Между тем в некоторых регионах подорожание топлива ощущается еще сильнее – так в нескольких кавказских республиках литр топлива АИ-95 подорожал сразу на тридцать копеек, а в республике Тыва – сразу на сорок!

Отметим, что подорожание было ожидаемым. Еще в сентябре представители Независимого топливного союза заявляли, что в течение ближайших месяцев топливо подорожает на 25-35 копеек. Аналитики также предсказывали рост, связав его с инфляцией.