Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2021

Цены на бензин в России снова выросли

Цены на бензин в России снова выросли

Розничные цены на все виды топлива начали активно расти по всей России, сообщает  «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК

Представленная статистка сообщает нам, что за  прошедшую неделю стоимость литра бензина АИ-95 поднялась на 18 копеек. АИ 92 подорожал до 46,09 рубля — на 17 копеек, летнее дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек и теперь стоит 50,36 рубля за литр. Между тем в некоторых регионах подорожание топлива ощущается еще сильнее – так  в нескольких кавказских республиках литр топлива АИ-95 подорожал сразу на тридцать копеек, а в республике Тыва – сразу на сорок!

Отметим, что подорожание было ожидаемым. Еще в сентябре представители Независимого топливного союза заявляли, что в течение ближайших месяцев топливо подорожает на 25-35 копеек. Аналитики также предсказывали рост, связав его с инфляцией.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

20 октября: дата в автомобильной истории

20 октября 2021

Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

20 октября 2021
Honda Civic Si (2022)

В Honda представили «драйверский» Civic

20 октября 2021
Kia EV6 (2022)

Продажи нового KIA EV6 начнутся уже в следующем году

20 октября 2021

Программу обучения в автошколах радикально пересмотрят

20 октября 2021

Стоимость парковочного места сравнялась со стоимостью квартиры

19 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato (2022) новый логотип, телематика и комплекс систем безопасности Тест драйв
20 октября 2021

KIA Cerato
"Тянет ли появление нового логотипа на полноценное обновление автомобиля?"
Infiniti QX50 - помог ли новый двигатель стать infiniti qx50 (2021) лучше?
Тест драйв
18 октября 2021

Infiniti QX50
"Помог ли новый двигатель стать Infiniti QX50 лучше?"
Subaru Outback - subaru outback (2020) на что вы обращаете внимание?
Тест драйв
15 октября 2021

Subaru Outback
"Сможете ли вы отличить новый Subaru Outback от старого?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 2 4