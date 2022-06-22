Центробанк хочет сделать ОСАГО дороже

Банк России (ЦБ РФ) 22 июня выступил с предложением расширить тарифный коридор ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз — чтобы страховщики могли повысить стоимость полисов «автогражданки» на фоне роста цен на запчасти

Если говорить в простых цифрах, то на данный момент тарифный коридор по базовой ставке ОСАГО находится в диапазоне от 2224 до 5980 рублей. В случае принятия нововведений эта вилка будет выглядеть так- 1646-7535 рублей.

На данный момент предложение ЦБ находится на рассмотрении общественных экспертов, которые вынесут свой вердикт уже 28 июня. Отметим, что средняя стоимость полиса ОСАГО на сегодняшний день составляет 5814 рублей, причем по сравнению с январем текущего года стоимость подорожала на 2.6 процента.