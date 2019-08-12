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12 авг 2019

Changan «уничтожает» конвейер в Липецкой области

Changan «уничтожает» конвейер в Липецкой области

Китайская компания Changan приняла решение свернуть производство автомобилей в Липецкой области на фоне конфликта владельцев предприятия — фирмы «Ирито» — с другой китайской компанией — Great Wall

Как сообщают Известия, ранее Great Wall потерпела поражение в суде, где рассматривался иск к дистрибьюторской фирме семьи Резниковых, которая также владеет заводом в Липецкой области. Китайская сторона обвиняла российскую в присвоении около $50 миллионов за поставленную в 2014 году продукцию, и якобы эта история повлияла на решение Changan прекратить сборку автомобилей в Липецкой области.

Напомним, что на предприятии было налажено производство кроссоверов CS35, и стороны уже работали над организацией производства модели CS75, однако китайская сторона отказалась от дальнейшего сотрудничества. На складах в Липецке осталось еще около 300 автомобилей местной сборки, но уже сейчас Changan поставляет в Россию автомобили прямиком из Китая.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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