Changan представил новый электрический седан

В Китае прошла презентация нового электрического седана под названием Qiyuan A07 от дочернего предприятия концерна Changan

Qiyuan - это относительно новый бренд, который ранее фигурировал под кодовым названием OX. Ожидается, что к 2025 году модельный ряд данной компании будет состоять из 5 электромобилей. А сейчас мы узнали подробности о первом из них.

Qiyuan A07 получил достаточно минималистичный дизайн экстерьера. Только спереди и сзади характерно выделяются узкие полоски светодиодных фар, растянувшихся по всей ширине кузова. Салон новинки выполнен в духе всех современных электрических автомобилей. На передней панели расположился единственный цифровой экран диагональю 15 дюймов, который выполняет функцию “приборки” и мультимедийной системы.

Qiyuan A07 представлен в двух модификациях: гибрид и полностью электрический. В основе гибридной силовой установки лежит бензиновой 4-целиндровый двигателеь объемом 1,5 л. и мощностью 88 л.с., а также электромотор мощностью 218 л.с. Полностью электрическая полноприводная модификация будет оснащена двумя электромоторами мощностями 218 и 258 л.с. на передней и задней оси соответственно. На выбор предложены батареи емкостями 58 кВт* и 80 кВт*ч. Запас хода составит 515 и 710 км соответственно.

