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16 мар 2017

Черный список для каршэринга

Черный список для каршэринга

Вчера зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев выступил с инициативой создания списка неблагонадежных водителей, особо дерзко нарушающих ПДД на автомобилях каршеринга

По его словам, полагая, что штраф за нарушение, совершенного на прокатном автомобиле до арендатора не дойдет, многие этим пользуются. Самые распространенные нарушения – езда в нетрезвом виде и превышение скорости. Именно поэтому создание такого списка, водителей из которого не будут пускать за руль прокатных автомобилей, поможет урегулировать проблему и повысить безопасность на дорогах. Помимо этого, зампред предложил обязать каршеринговые компании устанавливать так называемые алкозамки, затраты на которые, по его мнению, в конечном итоге окупятся благодаря снижению количества ДТП с участием их автомобилей.

Стоит отметить, что независимые эксперты предсказывали большое количество ДТП именно с каршеринговыми машинами еще на стадии обсуждения проекта в 2015 году. Тогда эксперты называли, как невозможность быстро адаптироваться к особенностям управления незнакомым автомобилем, так и меньшую степень ответственности, ведь самый быстрый автомобиль – чужой.

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При написании новости использовалась информация:
Агентство городских новостей «Москва»

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