Chery, Exeed и Jetour запретили параллельный экспорт

Китайские бренды Chery, Exeed и Jetour, входящие в один концерн Chery Group, ввели запрет на параллельный экспорт своих моделей из Китая. Данный запрет касается и неофициальных поставок автомобилей этих марок в Россию

Цель одна - стабилизировать стоимость официально поставляемых автомобилей на экспортные рынки. Многие понимают, что цены на одну и ту же модель в Китае и в России значительно отличаются, поэтому “проще” заказать у дилера в Поднебесной. Это обусловлено в первую очередь возвратом НДС за подержанный автомобиль китайскими экспортерами. Как следствие, итоговая стоимость автомобиля выходит значительно ниже РРЦ (рекомендованная розничная цена) в России.

Теперь торговцев “параллельными” автомобилями этих марок будут штрафовать в размере 100 000 юаней (примерно 1 250 000 рублей) за каждый такой проданный автомобиль. Повторное нарушение правил будет караться расторжением контракта с дилером.