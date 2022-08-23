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23 авг 2022

Chery может привезти в Россию седан бизнес-класса

Chery может привезти в Россию седан бизнес-класса
Автор фото: фирма-производитель

Пресс-служба российского офиса марки заявила о намерениях по выводу на наш рынок седана Arizo 6.  Любопытно, но есть большая вероятность, что машина будет продаваться под одним из суббрендов – Omoda или Exeeed.

Также на сегодняшний день нам неизвестна конфигурация машины для России. Напомним, что в Китае  машину продают с 1,5-литровыми «атмосферником» и наддувным мотором мощностью 116 и 156 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет пятиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. 

Инсайдеры говорят, что с большой долей вероятности к нам привезут старшую модификацию, так как автомобиль будет носить флагманский статус.

При написании новости использовалась информация:
Motor

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