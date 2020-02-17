Что ни день, то платная парковка

В зону платных парковок вошли еще 1,2% столичных улиц в 16 районах, а на некоторых улицах в центре города власти пересмотрели действующие тарифы, повысив их до максимальной отметки

Так, платные стоянки появилссь в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) рассказали, что деньги за стоянку автомобилей начали брать на улицах, где не хватает мест местным жителям, а также там, где находятся «точки притяжения автомобилистов из других районов и городов».

Стоит отметить, что еще на 90 улицах в центре города начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 руб. в час. Ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь — на 330. На этих же улицах необходимо платить за парковку и по воскресеньям. Также в учреждении напомнили, что автомобилисты, проживающие в зоне платной парковки, могут получить резидентное разрешение и парковаться на любой улице своего района бесплатно.