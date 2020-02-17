Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2020

Что ни день, то платная парковка

Что ни день, то платная парковка

В зону платных парковок вошли еще 1,2% столичных улиц в 16 районах, а на некоторых улицах в центре города власти пересмотрели действующие тарифы, повысив их до максимальной отметки

Так, платные стоянки появилссь в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) рассказали, что деньги за стоянку автомобилей начали брать на улицах, где не хватает мест местным жителям, а также там, где находятся «точки притяжения автомобилистов из других районов и городов».

Стоит отметить, что еще на 90 улицах в центре города начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 руб. в час. Ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь — на 330. На этих же улицах необходимо платить за парковку и по воскресеньям. Также в учреждении напомнили, что автомобилисты, проживающие в зоне платной парковки, могут получить резидентное разрешение и парковаться на любой улице своего района бесплатно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

День защитника Отечества - парковка бесплатна

17 февраля 2020
Cadillac XT6 2020

Cadillac вывел на рынок две новинки

14 февраля 2020
Geely Coolray

Geely Coolray получил белорусскую прописку

14 февраля 2020
Toyota C-HR 2020

Toyota CH-R могут «зарядить»

14 февраля 2020

На программы льготного автокредитования хотят выделить дополнительные деньги

14 февраля 2020

Платную трассу Москва-Казань построят раньше срока

14 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение
Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"
Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017
Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"

Написано новостей:

2 5 2 4 0