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25 июл 2023

Что получит российский покупатель SAIPA Shahin?

Что получит российский покупатель SAIPA Shahin?
Автор фото: фирма-производитель

В сети появились подробности комплектации иранского седана SAIPA Shahin, который уже скоро официально приедет на российский рынок

Покупателю SAIPA Shahin предлагается на выбор два бензиновых мотора: 8-клапанный турбомотор M15TC объемом 1,5 л. (110 л.с. и 178 Нм.) и атмосферный ME16 объемом 1,6 л. (111 л.с. и 145 Нм. ). Трансмиссия - бесступенчатый вариатор и 6-ступенчатый “автомат” соответственно.

Оснащение седана SAIPA Shahin для российского рынка включает подогрев передних сидений и зеркал, круиз-контроль, систему безключегого доступа, 10-дюймовый экран мультимедийной системы, камеру заднего вида, люк, систему ABS и кондиционер. Стоимость автомобиля пока не оглашается.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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