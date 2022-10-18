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18 окт 2022

Cколько россиянину необходимо копить на автомобиль

Cколько россиянину необходимо копить на автомобиль
Агентство РИА «Новости» опубликовало исследование, в котором исследовало срок, который потребуется жителям разных регионов России, чтобы накопить на покупку нового автомобиля. 
Исследование строится по простому принципу – соотношению средней зарплаты и стоимости машины. Разумеется, была сделана и поправка на региональный коэффициент. Проще всего накопить на новый автомобиль оказалось жителям Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, их жителям нужно 3,7 и 3,8 года соответственно. Накопить на подержанный автомобиль жители этих регионов могут за 2,2 и 2,1 года.
 
В среднем же россиянину необходимо копить на машину около восьми лет. Дольше всего копить придется жителям республики Ингушетия и Кабардино Балкарской республики. Оба региона заняли последние места рейтинга с одинаковыми показателями: на новый автомобиль жителям придется копить чуть более одиннадцати лет.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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