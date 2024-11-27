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27 ноя 2024

Cosworth завершает производство моторов V12 для Aston Martin Valkyrie

Cosworth завершает производство моторов V12 для Aston Martin Valkyrie
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cosworth объявила об окончании производства двигателей V12, которые предназначены для суперкара Aston Martin Valkyrie

Речь идет о 6,5-литровом двигателе V12 под названием Nebula (AM-RB 001). Его мощность - 1160 л.с. (вместе с электромотором, встроенным в коробку передач), а частота вращения коленчатого вала достигает 11 000 оборотов в минуту.

Всего Cosworth собрал 257 экземпляров V12 за последние 5 лет. Из них 150 штук для Valkyrie в кузове купе и 85 единиц для версии Spider. Вероятно, оставшиеся моторы использовалась для прототипов, а также пошли в резервы Aston Martin. И как сообщает компания, это только для дорожных Valkyrie, а двигатели для трекового Valkyrie AMR Pro, который выпустят в 40 экземплярах, продолжат выпускаться. Кроме того, Cosworth примет участие в разработке прототипов Aston Martin для гонок на выносливость “24 часа Ле-Мана”.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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