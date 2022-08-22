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22 авг 2022

Daihatsu представил новый Tanto

Daihatsu представил новый Tanto

Daihatsu Motor распространила первые фото рестайлинговой версии кей-вэна Tanto. Кей-кары и так являются стильными машинами, но это обновление выведет Daihatsu Tanto на вершины трендов.

Интересный факт – в базовом исполнении модель не поменяется вовсе. В версии Tanto Custom у автомобиля появятся угловатые фары и огромный воздухозаборник в переднем бампере. Кроме того в линейке появится модификация  Fun Cross с внедорожным стайлингом. Она отличается оригинальными бамперами в «грубом» дизайне, фарами (с «пиксельным» дизайном светодиодов), выполненными из неокрашенного тисненого пластика молдингами, решеткой радиатора и вставками в бамперах.

Все технические подробности будут объявлены ближе к моменту презентации, которая состоится в начале сентября.

При написании новости использовалась информация:
drom

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