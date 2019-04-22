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22 апр 2019

Daimler хочет положить конец партнерству с Renault-Nissan

Daimler хочет положить конец партнерству с Renault-Nissan

Ола Каллениус, который в мае этого года станет главой концерна Daimler, не намерен продолжать сотрудничество с франко-японским альянсом

По сведениям Manager Magazin, на решение руководства немецкого производителя повлияли сразу несколько факторов. В их числе проблемы с законом у бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, а также уход с поста главы Daimler Дитера Цетше, у которого были хорошие личные отношения с Гоном.

Существует и другая версия. Дело в том, что Каллениус известен как ярый сторонник электромобилей и подключаемых гибридов. В свое время именно он настоял на создании электрического суббренда EQ.  Не исключено, что с наступлением эры электромобилей Ола Каллениус уже не видит необходимости в тесном партнерстве с другими автомобильными концернами: столь сложные элементы, как двигатели внутреннего сгорания и трансмиссии, останутся в прошлом. Электромоторы и батареи выпускают в основном сторонние компании, а платформа у всех электрокаров одного бренда может быть общей.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Авто@mail.ru

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