Daimler выступает против синтетического топлива

По мнению немецких конструкторов, создание нового топлива для ДВС нельзя считать жизнеспособным решением

Некоторые крупные автопроизводители всерьез считают, что искусственное топливо для двигателей внутреннего сгорания может изрядно облегчить период перехода от классических бензина и солярки к «чистым» электромобилям. Работы в этом направлении ведут, к примеру, Audi, изучающая вопросы создания «электронного бензина», и Mazda, сделавшая ставку на водоросли.

Но в Mercedes-Benz заявили, что такой подход окажется невыгодным даже в среднесрочной перспективе, не говоря уж о более серьезных планах. Как заявил глава исследовательского департамента Маркус Шафер изданию Autocar, концерн не будет инвестировать в эту сферу, сосредоточившись на создании непосредственно электрокаров. По мнению производителя, превращение энергии в так называемое «е-топливо» – совершенно излишний и дорогостоящий этап. Кроме того, активное применение синтетического топлива (а без его массового распространения нельзя будет говорить о воздействии на экологию) потребует создания дополнительной инфраструктуры – и это снова лишние расходы.