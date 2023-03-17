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17 мар 2023

Дан старт одиннадцатому сезону премии ТОП-5 АВТО

Дан старт одиннадцатому сезону премии ТОП-5 АВТО

В нынешнем сезоне лонг-лист  премии состоит из 27 моделей – в него вошли автомобили и отечественных и зарубежных брендов.

Стоит отметить, что в этот раз были изменены номинации. Теперь членам жюри придется оценивать автомобили в следующих категориях: «Компактный автомобиль/кроссовер», «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер», «Большой автомобиль/кроссовер», «Электрический автомобиль», «Коммерческий автомобиль».

Категории: «Лучший PR-департамент», «Лучший департамент маркетинга», «Авто-персона года» также остаются действующими, как и главный титул премии ТОП-5 АВТО – «Сar of the year». Согласно регламенту премии после окончательного согласования и утверждения лонг-листа, все члены профессионального жюри «ТОП-5 АВТО» получат специальные таблицы с перечнем всех кандидатов в номинанты для их оценки.

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