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9 дек 2021

Дата в Истории: сошел с конвейера последний Studebaker

Дата в Истории: сошел с конвейера последний Studebaker

Если рассказывать историю компании Studebaker,  это будет долгий процесс. Можно вспомнить и их легендарные седаны сороковых годов, и военные грузовики, которые были популярны и в СССР. Пожалуй, сегодня мы расскажем про модель, которая подвела концерн к закату.

Это Studebaker Avanti – революционная модель, надо сказать. Во-первых, дизайн – на начало шестидесятых годов это был крайне броский автомобиль – прямые линии и рубленые формы. Эта стилистика в полную силу вступила лишь в семидесятых! Отметим, что разработкой автомобиля занимался знаменитый дизайнер 50-х годов XX века — Раймонд Лоуи. Самые значимые его работы - бутылка Coca-Cola, «ракушка» Shell. Но вернемся к машине – новые решения  удивительным образом переплелись с более традиционными штрихами вроде больших круглых фар.  Во-вторых, кузов автомобиля был выполнен из стеклопластика, что тоже было необычно на тот момент.

К сожалению, за внешним лоском скрывались агрегаты от обычных моделей среднего класса. В качестве двигателя, например, использовался 4,7-литровый агрегат от модели Hawk. Почему автомобиль не пользовался спросом? Все просто: Avanti был очень дорог – 4445 долларов США. Легендарный Корвет стоил почти на тысячу дешевле! Автомобиль просто не выдержал конкуренции с более дешевыми моделями. К тому же, штатный мотор на 240 лошадиных сил, опять же,  проигрывал тому же самому «Корвету», конечно же, инженеры попытались доработать двигатель, но все модернизации вылились в повышение цены.

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