Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2021

Дата в истории: на улицы Лондона выехали последние кэбы

Дата в истории: на улицы Лондона выехали последние кэбы

Нет, речь идет не про знаменитые такси, а про конные экипажи.  Девятого декабря 1947 года на улицы Лондона выехала последняя повозка!

Конные экипажи в роли такси впервые выехали на улицы Лондона выехали зимой 1834 года. Оригинальная двухколесная рессорная повозка в честь своего создателя Джозефа Хэнсома получила название "кабриолет Хэнсома", которое вскоре сократилось до "Хэнсом-кэба" или просто "кэба". У них была интересная особенность – кучер сидит позади и сверху пассажирского отсека. В этом был и практический смысл – такая компоновка позволила сделать экипаж максимально коротким и маневренным, способным уверенно передвигаться на узких извилистых улицах.

Собственно, даже в двадцатом веке, несмотря на развитие моторного транспорта,  лошадиные кэбы продолжали ездить по городским улицам, но по какой причине их деятельность была прекращена? Несовременность – нет. Безопасность дорожного движения – тоже нет! Причина оказалась очень интересной - городские власти запретили использование лошадей в транспортных целях ввиду того, что из-за расплодившихся автомобилей дворникам стало опасно убирать навоз с улиц.

При написании новости использовалась информация:
MotorPage

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi R8

Преемник Audi R8 – электрификация возможна?

09 декабря 2021

В Lamborghini рассказали о своем электрическом гиперкаре

09 декабря 2021

В BMW признались в фетише к решеткам радиатора

09 декабря 2021

Дилеры заявляют, что дефицит машин не прекратится

09 декабря 2021
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем

09 декабря 2021

В российском автопроме появился последователь Михаила Прохорова

09 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis G70 - genesis g70 (2021) расправляет крылья и учится летать Тест драйв
09 декабря 2021

Genesis G70
"Новый Genesis G70 расправляет крылья и учится летать"
Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) с чистого листа
Тест драйв
06 декабря 2021

Chevrolet TrailBlazer
"Из хорошей семьи"
Toyota Alphard - toyota alphard (2018) школа старая, а борозды не портит
Тест драйв
03 декабря 2021

Toyota Alphard
"Школа старая, а борозды не портит"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 5 3