Дата в истории: на улицы Лондона выехали последние кэбы

Нет, речь идет не про знаменитые такси, а про конные экипажи. Девятого декабря 1947 года на улицы Лондона выехала последняя повозка!

Конные экипажи в роли такси впервые выехали на улицы Лондона выехали зимой 1834 года. Оригинальная двухколесная рессорная повозка в честь своего создателя Джозефа Хэнсома получила название "кабриолет Хэнсома", которое вскоре сократилось до "Хэнсом-кэба" или просто "кэба". У них была интересная особенность – кучер сидит позади и сверху пассажирского отсека. В этом был и практический смысл – такая компоновка позволила сделать экипаж максимально коротким и маневренным, способным уверенно передвигаться на узких извилистых улицах.

Собственно, даже в двадцатом веке, несмотря на развитие моторного транспорта, лошадиные кэбы продолжали ездить по городским улицам, но по какой причине их деятельность была прекращена? Несовременность – нет. Безопасность дорожного движения – тоже нет! Причина оказалась очень интересной - городские власти запретили использование лошадей в транспортных целях ввиду того, что из-за расплодившихся автомобилей дворникам стало опасно убирать навоз с улиц.