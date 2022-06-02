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2 июн 2022

Дата в истории: Запущено проектирование легендарного Chevrolet Corvette

Дата в истории: Запущено проектирование легендарного Chevrolet Corvette

В этот день ровно семьдесят лет назад ведущий дизайнер General Motors Морис Олли приступает к проектированию новой модели — Chevrolet Corvette.

Впервые полноразмерный концепт так называемой машины мечты представили публике на нью-йоркском автошоу General Motors Autorama в январе 1953 года. Спустя полгода, 30 июня, первая модель Corvette сошла с конвейера. Любопытный факт – дизайнеры, проектируя внешность автомобиля вдохновлялись европейскими машинами.

Дизайн широкой публике очень понравился, но был и отрицательный момент – 3,8-литровый мотор мощностью 150 л. с., работающий в паре с двухступенчатым «автоматом», показался потребителям слишком уж скучным. Зато в 1955 году на машины стали устанавливать мотор V8, что существенно подстегнуло продажи.
 

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