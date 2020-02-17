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17 фев 2020

День защитника Отечества - парковка бесплатна

День защитника Отечества - парковка бесплатна

В праздничный день можно будет ставить машину бесплатно на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы

В Москве 23 февраля парковку во всем городе сделают бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). При этом платными останутся огороженные шлагбаумами плоскостные парковки. В учреждении попросили водителей внимательно соблюдать правила стоянки, чтобы избежать штрафов и эвакуации машины на штрафстоянку. Также в учреждении напомнили, что парковка будет бесплатна и в воскресение, 24 февраля.

«Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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