Департамент транспорта покажет, где нельзя парковаться

Ведомство разместило в Appstore и Google.play новую версию мобильного приложения «Помощник Москвы», которое теперь содержит карту с указанием зон, на которых запрещена парковка

Так, в приложении зеленым цветом выделен газон, красным — зона запрета остановки или стоянки под знаком, оранжевым — пешеходный переход или тротуар, а синим — места платной стоянки. Интересно, что приложение отображает даже размер штрафных санкций за парковку в неположенном месте. Напомним, что в первом случае нарушитель может «попасть» на сумму от одной до трех тысяч рублей, а в двух других случаях - на три тысячи соответственно. Что касается штрафа за неоплаченную парковку, то с недавних пор он составляет пять тысяч рублей.

Как сообщают представители ведомства, такое нововведение не только поможет автомобилистам сориентироваться в городском пространстве и правильно припарковать автомобиль, но и станет подсказкой для пешеходов, которые могут в режиме реального времени сфотографировать автомобиль-нарушитель. В этом же приложении в дальнейшем можно узнать, какое наказание понес тот, кто паркуется не по правилам.