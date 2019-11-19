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19 ноя 2019

Депутаты попросили лишить машины каршеринга парковочных льгот

Депутаты попросили лишить машины каршеринга парковочных льгот

Cуществующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется из-за низкой стоимости парковки для автомобилей системы каршеринга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать проверку обоснованности льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве. С соответствующей просьбой к ведомству обратились депутаты от фракции ЛДПР — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы партии Ярослав Нилов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

По мнению депутатов, существующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется вследствие низкой стоимости парковки для автомобилей системы каршеринга. Такие машины занимают платные места для стоянки либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно. В связи с этим депутаты попросили главу ФАС Игоря Артемьева дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь «беспрецедентными льготами».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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