Депутаты попросили лишить машины каршеринга парковочных льгот

Cуществующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется из-за низкой стоимости парковки для автомобилей системы каршеринга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать проверку обоснованности льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве. С соответствующей просьбой к ведомству обратились депутаты от фракции ЛДПР — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы партии Ярослав Нилов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

По мнению депутатов, существующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется вследствие низкой стоимости парковки для автомобилей системы каршеринга. Такие машины занимают платные места для стоянки либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно. В связи с этим депутаты попросили главу ФАС Игоря Артемьева дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь «беспрецедентными льготами».