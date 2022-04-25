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25 апр 2022

Депутаты предложили отменить пошлину за растаможку автомобилей

Депутаты предложили отменить пошлину за растаможку автомобилей

Ввозить автомобиль в Россию из-за границы – дело хлопотное. К тому же, часто оно оказывается и слишком накладным, так как, покупая машину, скажем, в Японии за пятьсот тысяч, здесь в России придется отдать за ее растаможку еще миллион…

Драконовские пошлины неоднократно пытались отменить, или, хотя бы, снизить, к сожалению, дальше обсуждений дело не пошло. Впрочем, в этот раз какие-либо послабления могут и произвести. Итак,  депутаты от ЛДПР выступили с предложениями по поддержке автомобильной отрасли России. Одна из идей заключается во временной минимизации или отмене пошлины за растаможку машин. 

По мнению чиновников, на рынке наблюдается дефицит машин, а многократный рост цен затормозил даже крохотные продажи. «Дефицит на авторынке уже сегодня — порядка 500 000 машин, а цены на новые транспортные средства выросли почти в 2 раза. Как итог продажи замерли. Санкции, жёсткое госрегулирование, логистический коллапс — всё это тяжёлым валуном придавило автомобильный бизнес в России», — написал депутат Ярослав Нилов в сопроводительной записке к законопроекту. Надо сказать, что депутаты предложили и некоторый ограничительный механизм. Так, для физических лиц «нулевая растаможка» будет  распространяться  не более чем на три автомобиля. Более того, сами машины должны быть не старше 10 лет и не дороже 10 миллионов рублей. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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