Депутаты предложили отменить пошлину за растаможку автомобилей

Ввозить автомобиль в Россию из-за границы – дело хлопотное. К тому же, часто оно оказывается и слишком накладным, так как, покупая машину, скажем, в Японии за пятьсот тысяч, здесь в России придется отдать за ее растаможку еще миллион…

Драконовские пошлины неоднократно пытались отменить, или, хотя бы, снизить, к сожалению, дальше обсуждений дело не пошло. Впрочем, в этот раз какие-либо послабления могут и произвести. Итак, депутаты от ЛДПР выступили с предложениями по поддержке автомобильной отрасли России. Одна из идей заключается во временной минимизации или отмене пошлины за растаможку машин.

По мнению чиновников, на рынке наблюдается дефицит машин, а многократный рост цен затормозил даже крохотные продажи. «Дефицит на авторынке уже сегодня — порядка 500 000 машин, а цены на новые транспортные средства выросли почти в 2 раза. Как итог продажи замерли. Санкции, жёсткое госрегулирование, логистический коллапс — всё это тяжёлым валуном придавило автомобильный бизнес в России», — написал депутат Ярослав Нилов в сопроводительной записке к законопроекту. Надо сказать, что депутаты предложили и некоторый ограничительный механизм. Так, для физических лиц «нулевая растаможка» будет распространяться не более чем на три автомобиля. Более того, сами машины должны быть не старше 10 лет и не дороже 10 миллионов рублей.