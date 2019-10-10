Депутаты предложили ввести электронное обжалование штрафов

Причиной оспаривания взыскания может быть неправильно распознанный номер автомобиля или, например, уже проданное транспортное средство. Механизм оспаривания может появиться на портале Госуслуг

Как сообщает Коммерсант, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Автором инициативы стал заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин. В документе утверждается, что новая система избавит автовладельцев от необходимости наносить личные визиты в госучреждения.

Разумеется, речь идет об обжаловании штрафов с комплексов фото-видеофиксации. Пользователи госуслуг смогут направлять жалобу на постановление в суд в электронной форме. При этом суд будет рассматривать этот документ в том случае, если у него есть такая техническая возможность.