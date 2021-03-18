Держатели для телефонов стали помехой в техосмотре

Казалось бы, держатель для телефона – мелочь, однако, при прохождении техосмотра она обернется серьезной проблемой

В чем суть? Как сообщает портал Autonews, загвоздка заключается в месте установки данного крепежа. То есть, ставить их можно, но куда? Ответ - в любое место кроме лобового стекла. Согласно регламенту, расположение удерживающих устройств на стекле запрещено. В левом углу, в правом углу, по центру – неважно. Главное, что вам нужно знать – лобовое стекло является запретной зоной для размещения держателей.

Собственно, у водителей есть два выхода. Первый – ставить устройства в дефлекторы вентиляции. Второй – снимать с «лобаша» все что держит телефоны или регистраторы, проходить техосмотр, а затем устанавливать снова. Занятно выглядят такие запреты на фоне новых штрафов за использование водителем мобильных телефонов за рулем.