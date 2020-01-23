Дилеры будут ставить автомобили на учет с февраля

Десятки дилеров уже подали заявки в ГИБДД для получения статуса специализированной организации, которая сможет ставить новые автомобили на учет

В ГИБДД получили первые заявки от автосалонов на включение их в реестр организаций, имеющих право ставить новые автомобили на учет. Об этом рассказал заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин, сообщают Autonews.ru. Первые заявки пришли от дилеров из Московской области, Красноярского края и Ярославской области.

Согласно регламенту, в ГИБДД должны рассмотреть заявки в пятидневный срок, однако из-за «некоторых шероховатостей в документах» дилерам придется дополнить представленные пакеты документов. Стоимость этой услуги для водителей составит 500 рублей. Изготовление госномера будет стоить не дороже 2 тыс. рублей. В ГИБДД уточнили, что в получении такого статуса заинтересованы только крупные дилеры, которым экономически выгодно оказывать услуги по регистрации.