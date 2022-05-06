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6 май 2022

Дизайнеры BMW предрекли конец эры гигантских экранов

Дизайнеры BMW предрекли конец эры гигантских экранов

Сегодня, автопроизводители часто соревнуются в размерах диагоналей экранов приборных панелей и мультимедийных систем. Чем больше - тем лучшее. В свое время тренд на "мультимедийный гигантизм" задала компания Tesla

В то же время дизайнеры BMW считают, что скоро все изменится и такие дисплеи уйдут в прошлое - людям они начинают надоедать, да и в плане безопасности такое решение не является самым лучшим. К слову, специалисты считают, что будущее за технологиями дополненной реальности и проекцией.

К слову о безопасности, несколько месяцев назад сразу несколько производителей электроники представили свои наработки, в частности пассажирский экран, который практически не видим водителю, так как пропускает минимальное количество света.

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