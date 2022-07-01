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1 июл 2022

Дизайнеры DS выступают против дисплеев в интерьерах автомобилей

Дизайнеры DS выступают против дисплеев в интерьерах автомобилей

Сейчас в автомобильном мире существует целая мода на дисплеи. Ответвления здесь два - первый рассчитан на диагональ монитора, а второй на количество.  Интересно, что в отрасли есть люди, которые еще выступают против трендов

Главный дизайнер французской премиальной марки DS Тьерри Метроз в интервью британскому изданию Autocar заявил, что современная мода на огромные экраны в салоне портит впечатление от автомобиля. Многим кажется, что большое количество мониторов создает автомобилю образ премиальности,  однако, художник считает, что все это китч. К тому же на сенсорных поверхностях скапливаются отпечатки пальцев, что также негативно сказывается на внешнем виде интерьера.

При этом Метроз согласен, что машина должна сегодня предоставлять больше информации, в таком ключе дизайнер всеми руками выступает за использование проекционных дисплеев.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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