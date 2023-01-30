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30 янв 2023

Для американцев электромобиль стал невыгодным

Для американцев электромобиль стал невыгодным

Аналитики компании AEG выяснили, что в США под конец 2022 года стоимость содержания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания оказалась ниже, чем у электромобилей

Как же так произошло, ведь нам постоянно говорят о выгоде на электромобили и их преимуществах перед автомобилями с ДВС.  А сложилась интересная ситуация. Во-первых, стабилизировались цены на бензин. Аналитики подсчитали, что стоимость сотни миль пробега (161 километр) для бензиновых моделей за IV квартал года снизилась более чем на два доллара – до 11.29 долларов.

С другой стороны, за последнее время в США выросли тарифы на электроэнергию, и даже если владелец электрокара будет заряжаться от домашней сети (по самой выгодной – ночной тарифной сетке), то 100 миль пробега обойдутся ему на 30 центов дороже, чем при передвижении на обычной машине с ДВС.  А вот если пользоваться быстрыми зарядными станциями, разница с бензиновой машиной превысит три доллара.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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