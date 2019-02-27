Для машин на газе парковка и дороги будут бесплатными

Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, однако, если инициатива найдет подтверждение у властей и профильных ведомств, то автомобили, работающие на газовом топливе, получат серьезные льготы

Комитет Госдумы по энергетике предложил отменить плату за пользование парковками для транспорта, работающего на газомоторном топливе. Это стало итоговым решением после заседания круглого стола на тему законодательства для этого вида топлива. Напомним, что сейчас правом на бесплатную парковку обладают лишь электромобили, однако подобные льготы могут получить и автомобили, работающие на газе. Здесь надо сделать важное уточнение, речь идет о монотопливных автомобилях. То есть, если вы поставите на свой автомобиль газобалонное оборудование, то никаких льгот Вам не видать.

Зато, если вы являетесь владельцем, например, газовой Lada Largus, то вполне возможно в скором времени бесплатная парковка станет для вас доступной, как и бесплатный проезд по платным трассам. К слову, еще одной инициативой, выдвинутой на круглом столе, стали льготы по созданию инфраструктуры. Законодатели предлагают давать субсидии на возмещение затрат при строительстве газозаправок и переоборудовании автотехники, включая общественный транспорт, а также предоставлять землю под строительство таких объектов в упрощенном порядке.