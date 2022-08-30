Для ретро-автомобилей GM разработали современный кондиционер

Старинные машины – это не просто автомобили, а настоящие произведения искусства, которые радуют глаз и душу коллекционеров по всему миру. Некоторые, ставят их под стекло, другие же периодически эксплуатирую такие машины, чуть ли не в повседневном режиме, постоянно сталкиваясь с некоторыми неудобствами, к примеру, отсутствием нормальной вентиляции салона в жаркую погоду

Поясним, далеко не все ретро-автомобили оснащались кондиционерами, так что поездка в жару на них становится неприятной. Впрочем, существуют компании, которые решают этот вопрос, причем изящно. Не так давно американская фирма Vintage Air разработала современную климатическую установку для ряда автомобилей концерна General Motors образца 1980-х.

Блок управления климатом, который устанавливается в салон, тщательно стилизован под интерьер конкретных моделей. Скажем, если у вас Oldsmobile Cutlas, то контроллер будет практически идентичен штатным регуляторам.