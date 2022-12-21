Доля китайских автомобилей в РФ может достигнуть рекордных значений

2023 год может стать для китайского автопрома очень важным – продукция поднебесной займет половину российского автомобильного рынка. Такой прогноз сделали сразу несколько банковских аналитиков

«В течение года российский авторынок переживал серьезную трансформацию. К осени дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически полностью распродали стоки, поэтому все внимание приковано к продукции из КНР. В нашем портфеле доля сделок с ней в легковом сегменте выросла в 5 раз, до 10%. В 2023 году, по нашим оценкам, доля китайских машин на рынке перешагнет через отметку 50%» - заявили, например, российским СМИ представители банка ВТБ.

Отметим, что в конце октября «Автостат» провел исследование рынка выяснил, что каждый третий автомобиль, купленный в вышеуказанном месяц, принадлежит марке Haval. В целом же доля китайских машин составляет тридцать процентов.