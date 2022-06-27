Доля продаж американских автомобилей в России рекордно сократилась

Да, машины из США являются далеко не самыми желанными у наших соотечественников, и все же до определенного момента их количество в России было внушительным

Пожалуй, лучшим годом в России для американского автопрома стал 2007 – тогда на пике популярности американцы смогли «откусить» около семнадцати процентов продаж. Подобного успеха им уже никогда повторить не удалось. На сегодняшний день (после всех последних событий) доля американских машин на российском рынке уменьшилась до 1%.

Половина от этого значения – автомобили марки Chevrolet, причем речь здесь идет о машинах массового сегмента, которые производились в Узбекистане. На втором месте по объемам сбыта — Tesla, которая официально не была представлена в России.