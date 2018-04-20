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20 апр 2018

Дональд Трамп получил новый президентский лимузин

Дональд Трамп получил новый президентский лимузин

Лимузин президента США, который имеет прозвище Beast, то есть «зверь», один из самых известных в мире автомобилей. Пока Дональд Трамп использует машину, доставшуюся ему от Барака Обамы, но вскоре пересядет но новый лимузин.

Внешне автомобиль будет напоминать нынешний флагманский седан Cadillac CT6 (на фото нынешний лимузин, сделанный в стилистике Escalade), но традиционно ничего кроме внешнего сходства с серийными легковушками премиальной марки иметь не будет.

В основе президентского лимузина, который, по некоторым оценкам, весит от 6 до 8 тонн, лежит рамная конструкция взятая от тяжелого пикапа или грузовика (нынешний построен на базе GMC TopKick). Ничего неизвестно и о том, какой двигатель скрывается под капотом у лимузина. Это может быть 8,1-литровый бензиновый двигатель V8 или турбодизель Duramax объемом 6,6 литра.

«Зверя» называют самым защищенным автомобилем в мире. Его броня позволяет выдержать не только выстрелы из гранатомета, но даже прямое попадание ракеты, бронекапсула способна защитить пассажиров автомобиля в том числе и от химической атаки.

По слухам лимузин оснащен гранатометами, пулеметами, системой ночного видения, пушками со слезоточивым газом, баками с кислородом системы жизнеобеспечения и даже запасом крови для переливания первому лицу государства.

Публичный дебют лимузина состоится в конце лета, так что в этой гонке Дональд Трамп проиграл Владимиру Путину, который уже 7 мая приедет на собственную инаугурацию на лимузине отечественного проекта «Кортеж».

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При написании новости использовалась информация:
Fox News

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