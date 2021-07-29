Дороги России по-прежнему носят статус «беды»

Счетная палата РФ пришла к выводу, что Росавтодор потратил на инновации в сфере строительства почти четыре миллиарда рублей, однако более половины всех технологий и материалов в области дорожного строительства, отнесенных к новым, по факту таковыми не являются

«Фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись». Цитирует портал Drom официальное сообщение Счетной палаты.

В ведомстве считают, что подобное происходит по нескольким причинам. Во-первых, в сфере дорожного строительства на данный момент нет утвержденного порядка разработки и внедрения новых технологий и материалов для дорожного хозяйства; во-вторых, отсутствует механизм мониторинга внедрения данных технологий и оценки их эффективности. Любопытно, но Росавтодор согласился с выводами ведомства и приступил к исправлению недостатков.