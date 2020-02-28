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28 фев 2020

Дороже машина – больше штраф

Дороже машина – больше штраф

Депутаты  Госдумы предлагают ввести коэффициент стоимости автомобиля при расчете суммы штрафов. Введение такой меры сделает систему эффективнее, уверены законотворцы

Собственно, главным инициатором выступает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. Предполагается, что более обеспеченным гражданам будут выписываться штрафы большего размера, которые станут для них ощутимыми и заставят не нарушать ПДД. С другой стороны, водители стареньких Жигулей не пострадают от ужесточения наказания.

«Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что всё должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель „Жигулей“ должен быть наказан по-разному», — приводит РИА «Новости» слова Старовойтова.

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За рулем

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