Дорожные камеры будут считывать COVID-19

Столичные власти готовят городскую систему фиксации нарушений ПДД для выявления водителей-нарушителей самоизоляции

Передвижные камеры, находящиеся в введении ЦОДД Москвы, научат фиксировать 50 новых составов правонарушений, включая ст. 6.3 КоАП РФ, введенную в апреле 2020 года и предусматривающую санкции в отношении заболевших COVID или контактировавших с больными. Штрафы достигают 300 тыс. руб.

В ЦОДД Москвы пояснили, что большинство стационарных комплексов уже сегодня способны распознать 55 видов нарушений, а «передвижные — значительно меньше». «Модернизация последних позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер идентичным», — пояснили в центре. Отвечая на вопрос, зачем нужно добавлять в функционал камер фиксацию нарушителей самоизоляции (ст. 6.3 КоАП), в ЦОДД сказали: «стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения».