Дорожные камеры посчитают автомобили

В Госдуме предложили оснастить камеры функцией подсчета количества автомобилей на дорогах для выявления ДТП и пробок

В этот раз инициативная группа решила воспользоваться опытом славного государства Израиль. Как заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев: «В Израиле на многих магистральных дорогах камеры считают количество машин, проезжающих через участок дороги. Если камера недосчиталась машины, значит она где-то остановилась, возможно, попала в ДТП — сразу поступает сигнал диспетчеру и в аварийно-спасательную службу. В случае ДТП перекрывается движение, обеспечивается проезд экстренных служб. Это позволяет существенно повысить безопасность на дорогах и снизить негативные последствия от ДТП».

Реализовать данную идею планируется через недавно введенную нейросеть. Она способна самостоятельно сверять данные с камер со сведениями из базы ГИБДД, автоматически определяя марку автомобиля по габаритам и очертаниям кузова. Вполне возможно провести некоторое расширение функционала, кроме того, камеры можно соединить с будущими электронными табло, которые будут предупреждать об опасности на дорогах и сообщать о плотности траффика.