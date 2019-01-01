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1 янв 2019

Дорожные камеры посчитают автомобили

Дорожные камеры посчитают автомобили

В Госдуме предложили оснастить камеры функцией подсчета количества автомобилей на дорогах для выявления ДТП и пробок

В этот раз инициативная группа решила воспользоваться опытом славного государства Израиль. Как заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев: «В Израиле на многих магистральных дорогах камеры считают количество машин, проезжающих через участок дороги. Если камера недосчиталась машины, значит она где-то остановилась, возможно, попала в ДТП — сразу поступает сигнал диспетчеру и в аварийно-спасательную службу. В случае ДТП перекрывается движение, обеспечивается проезд экстренных служб. Это позволяет существенно повысить безопасность на дорогах и снизить негативные последствия от ДТП».

Реализовать данную  идею планируется через недавно введенную нейросеть. Она способна самостоятельно сверять данные с камер со сведениями из базы ГИБДД, автоматически определяя марку автомобиля по габаритам и очертаниям кузова.  Вполне возможно провести некоторое расширение функционала, кроме того, камеры можно соединить с будущими электронными табло, которые будут предупреждать  об опасности на дорогах и сообщать о плотности траффика.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авторамблер

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