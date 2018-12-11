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11 дек 2018

Дорожные камеры знают об автомобиле все

Дорожные камеры знают об автомобиле все

В скором времени дорожные камеры выйдут на новый уровень видеофиксации. Если раньше они могли определять только номера автомобилей, то теперь к ним добавятся марки и модели

По сообщению ЦОДД, на данный момент камеры считывают только номера, а марка машины сверяется специалистами вручную по базе ГИБДД. Однако теперь этот процесс будет полностью автоматизирован. Сообщается, что система способна определить более сотни различных марок автомобилей. Причем в это число входят также редкие и ныне уже несуществующие марки машин.

Нововведение должно помочь избежать ошибок при отправке штрафных извещений, а также обеспечить поддержку в поиске угонщиков. К слову, в новое программное обеспечение для камер “зашита” ещё одна функция. Речь идет об определении типа транспортного средства, например грузовиков, у которых будет определяться пропуск, подтверждающий право их передвижения по городу.

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Авто@mail.ru, Известия

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