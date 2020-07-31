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31 июл 2020

Единый стандарт для индивидуализации тарифов ОСАГО вводить не планируется

Единый стандарт для индивидуализации тарифов ОСАГО вводить не планируется

С 24 августа в России начнет действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Документ позволит устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге. Однако, как выяснилось, полную стандартизацию расчета индивидуальных тарифов вводить не планируется — каждый страховщик будет опираться на собственную методику

«Страховые компании будут использовать сложные схемы тарификации. Стандартизировать это не представляется возможным. Количество факторов у страховщиков может отличаться, а также их суть и перекрестное применение может быть разным. Стандартизации в этом вопросе не предполагается», — цитирует ТАСС  Андрея Спирова, начальника управления методологии Российского союза автостраховщиков (РСА).

Он пояснил, что законом выделена группа факторов, которая станет влиять на расчет страховой премии, например, грубые нарушения правил дорожного движения. Иные факторы страховые компании будут определять самостоятельно. Однако Центробанк (регулятор рынка страховых услуг) все же предусмотрел жесткое ограничение для критериев стоимости полиса — это запрет любой дискриминации, в том числе по национальной, языковой и расовой принадлежности. Контроль за правильностью расчета страховых тарифов возложен законом на ЦБ РФ.

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Drom

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