Если вашу жену зовут Дарья, то за руль ее пускать не стоит

Российские страховые компании составили анти-рейтинг женских имен, носительницы которых чаще всего попадают в аварии. Как можно понять из заголовка – Дарьи являются лидерами этого топ-листа

По подсчётам страховых аналитиков, Дарьи стали причиной 7,2 процентов всех учтённых ДТП. Второе место между собой разделили Ксении и Анастасии (6.9 и 6.7 процентов). Пятерку лидеров замыкают Виктории и Татьяны. Отметим, что пару недель назад был составлен тот же анти-рейтинг, но в отношении мужчин.

Итак, самых ответственных водителей зовут Анатолиями. Леониды тоже хороши. Кому же не повезло? Николаям, Сергеям и Михаилам. Так что если среди ваших друзей есть человек с таким именем, то рекомендуем остерегаться его манеры вождения. А вот к кому точно не стоит садиться в машину, так это к Егорам. Страховщики однозначно признали водителей с таким именем самыми аварийными персонами.