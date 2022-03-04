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4 мар 2022

Если вашу жену зовут Дарья, то за руль ее пускать не стоит

Если вашу жену зовут Дарья, то за руль ее пускать не стоит

Российские страховые компании составили анти-рейтинг женских имен, носительницы которых чаще всего попадают в аварии. Как можно понять из заголовка – Дарьи являются лидерами этого топ-листа

По подсчётам страховых аналитиков, Дарьи стали причиной 7,2 процентов всех учтённых ДТП. Второе место между собой разделили Ксении и Анастасии (6.9 и 6.7 процентов). Пятерку лидеров замыкают Виктории и Татьяны.  Отметим, что пару недель назад был составлен тот же анти-рейтинг, но в отношении мужчин.

Итак, самых ответственных водителей зовут Анатолиями. Леониды тоже хороши. Кому же не повезло?  Николаям, Сергеям и Михаилам. Так что если среди ваших друзей есть человек с таким именем, то рекомендуем остерегаться его манеры вождения. А вот к кому точно не стоит садиться в машину, так это к Егорам. Страховщики однозначно признали водителей с таким именем самыми аварийными персонами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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