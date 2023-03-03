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3 мар 2023

EuroNCAP провел тесты коммерческих автомобилей по новым требованиям

EuroNCAP провел тесты коммерческих автомобилей по новым требованиям

Легковые автомобили и коммерческие фургоны – это два разных вида транспорта и требования к ним тоже предъявляют разные. К слову, недавно EuroNCAP обновила список требований безопасности к коммерческому транспорту, а заодно провела и несколько испытаний 18 популярных европейских моделей

Интересно, но до высших строчек рейтинга добрались лишь два фургона -  Fiat Ducato и Ford Transit.  Преимущество данным моделям обеспечило наличие водительских ассистентов. Без них рассчитывать на пять звезд теперь нельзя.

Более того, даже сами «помощники» должны работать безукоризненно. Интересный пример - Единственный из фургонов, получивший от Euro NCAP статус «Не рекомендуется», — Nissan Interstar. Эта модель из всех возможных ассистентов безопасности комплектуется лишь функциями контроля рядности и скорости, работу которых эксперты оценили невысоко

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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