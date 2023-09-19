Еврокомиссия не знает что делать с российскими автомобилями, попавшими в ЕС

Согласно сообщению представителя Европейской комиссии Даниэля Шеридан Ферри, страны-участницы Европейского союза должны будут самостоятельно решить, что делать с попавшими на их территорию российскими автомобилями

Напомним, что действующие ограничения на въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию Европейского союза несут рекомендательный характер. На данный момент нет общего подхода к данному вопросу среди всех членов ЕС. Ранее Латвия ждала от ЕК разъяснений о необходимости конфискации российских автомобилей и о том, как поступить с уже конфискованными авто. Чёткого ответа на данный вопрос не последовало.

По данным на 19 сентября, все страны ЕС, граничащие с РФ, запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Послабления действуют только для тех, кто совершает транзит в Калининградскую область при наличии всех необходимых документов.