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14 окт 2022

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть

Если изначально эксперты предполагали, что объём производства машин в Европе составит примерно 4–4,5 миллиона автомобилей в квартал, то сейчас из-за повышения цен на энергоносители планы будут скорректированы в меньшую сторону – до двух с половиной-трех миллионов машин.

До энергокризиса в Европе затраты производителей на электричество и газ составляли около 50 евро, и закладывались в стоимость автомобилей. Теперь же они увеличились до 687–773 евро за машину.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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