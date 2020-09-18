ФАС приостановила тендеры на установку новых дорожных камер в Москве

Количество комплексов фиксации нарушений в городе должны были увеличить на треть, однако теперь тендеры на аренду камер приостановили в связи с жалобой на нарушение правил конкурса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе приостановила тендеры столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который планировал примерно на треть увеличить количество комплексов фиксации нарушений ПДД в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В конце августа стало известно, что ЦОДД объявил конкурсы на установку 865 дорожных камер, которые должны были арендовать в рамках двух контрактов — на суммы 1,05 млрд и 4,9 млрд рублей. Оборудование, направленное на повышение дорожной безопасности, должно было быть установлено и начать работать в 2021 году. Победителем обоих конкурсов стал единственный участник тендера — компания «Строй Инвест Проект», однако с жалобой на результаты выступило ООО «Эффективные технологии». В компании подчеркнули, что ЦОДД предъявляет к новому оборудованию слишком детализированные и жесткие требования.